"Зміна поведінки керівництва": Помпео розповів про очікування США від Ірану

За його словами, коли Іран стане нормальною нацією, це принесе успіх звичайним людям, іранському народу.

Політика США щодо Ірану не переслідує зміну державного керівництва в цій країні, її мета – змінити поведінку іранських лідерів, щоб вони дослухались до власного народу і припинили деструктивну поведінку в регіоні.

Про це заявив державний секретар США Майк Помпео в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Мова не йде про зміну режиму. Йдеться про зміну поведінки державного керівництва Ірану, щоб воно врахувало те, чого дійсно хоче іранський народ",- зауважив Помпео, звернувши при цьому увагу на антиурядові протести в Ірані.

Також держсекретар США окреслив очікування від цих змін, які хотіли би побачити в Вашингтоні.

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"Ми не хочемо багато від іранської влади, просто поводьтеся як нормальне керівництво, не грабуйте свій народ, не розтрачайте народні гроші на ці авантюри в Сирії та Ємені, а також в Лівані та Іраку і так далі за списком, керуйте своїм народом, будуйте велику націю, використовуйте ресурси, які ви маєте для цього. Це все, чого ми очікуємо", - зауважив глава Державного департаменту.

Він підкреслив, що коли Іран стане нормальною нацією, це принесе успіх звичайним людям, іранському народу.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід США з укладеної 2015 року угоди щодо іранської ядерної програми. Вона передбачає скасування санкцій проти Тегерана, дозвіл на мирне використання Іраном атомної енергетики в обмін на обіцянку країни не розробляти ядерну зброю.

Євросоюз заявив про намір врятувати угоду. Єврокомісія оголосила також заходи для захисту європейських компаній, котрі займаються бізнесом в Ірані, від можливих американських санкцій.