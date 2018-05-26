Лідери КНДР і Південної Кореї проводять незаплановану зустріч у демілітаризованій зоні (відео)

15:01, 26 травня 2018
Світ
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Кім Чен Ин і Мун Чже Ін / фото REUTERS

Зустріч глав двох держав що раніше не анонсувалася, повідомляє Новое время з посиланням на ВВС.

Це вже друга зустріч Кім Чен Ина і Мун Чже Іна. Сторони намагаються відновити перемовини США з Північною Кореєю та домовитись про саміт. 

У четвер президент США Дональд Трамп скасував саміт, який планувався на 12 червня.  

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Про результати перемовин президент Південної Кореї оголосить завтра, у неділю, пише Громадське радіо з посиланням на Reuters. 

Нагадаємо, 15 травня Північна Корея скасувала перемовини з Південною Кореєю, які були заплановані на 16 травня, через спільні навчання американських та південнокорейських військових.

24 травня Північна Корея назвала заяви віце-президента США «дурними». 

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Теги: #США#саміт#КНДР#Південна Корея