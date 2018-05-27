У Берліні пройшов марш ультраправих на підтримку опозиції

На акцію "Альтернативи для Німеччини" вийшло близько п'яти тисяч осіб і майже в п'ять разів більше, щоб висловити незгоду з правими популістами.

У центрі Берліна сьогодні відбувся марш прихильників правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдГ), який розпочався біля головного залізничного вокзалу і завершився мітингом біля Бранденбурзьких воріт.

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Як передає Deutsche Welle, за даними організаторів акції, в ній взяли участь близько п'яти тисяч осіб. Це кількість підтвердили і в поліції. Правопорядок під час акцій забезпечували близько двох тисяч поліцейських.

Чимало демонстрантів несли німецькі прапори, вони висловлювали незадоволення політикою уряду Ангели Меркель. "Меркель має піти", - скандували прихильники АдГ.

Політики, які виступали перед мітингувальниками, застерігали від "ісламізації Німеччини".

Заступник голови фракції АдГ у Бундестазі Беатрікс фон Шторх заявила, зокрема, про "грандіозний провал інтеграції" на прикладі гравця національної збірної ФРН турецького походження Месута Езіла. За словами фон Шторх, він "не є німцем". Приводом для докорів на адресу футболіста і його партнера по збірній ФРН Ілкая Гюндогана стала їхня зустріч і спільне фото у травні в Лондоні з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом.

У той же час на різні акції проти маршу АдГ вийшли, за даними поліції, близько 25 тисяч осіб. Одне тільки об'єднання "Зупинити ненависть - зупинити АдГ" заявило про участь в їх демонстрації більше трьох тисяч чоловік. Поблизу Бранденбурзьких воріт протестувальники вигукували "Геть нацистів", висловлюючи незгоду з поглядами активістів АдГ. Крім того, по річці Шпрее рухалися суда з протестувальниками, які також виступали проти АдГ.

Для підтримки правопорядку поліція застосовувала дві тисячі правоохоронців. В районі Лейпцігській площі між поліцією і протестуючими проти АдГ відбулися зіткнення, поліція застосувала сльозогінний газ.

Генеральний секретар правлячої партії Християнсько-демократичний союз Аннегрет Крамп-Карренбауэр розкритикувала правих популістів і звинуватила їх у "загрозу життя єврейської громади".

"АдГ несе антисемітизм до парламенту", - написала Крамп-Карренбауэр у статті для видання Bild am Sonntag. Вона застерегла німецьке суспільство від поширення "нацистів, неонацистів і правопопулістів".