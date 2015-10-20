Протести праворадикалів у Дрездені закінчилась сутичками з їхніми противниками (фото)

ЗМІ повідомляють, що один з учасників акції отримав удар залізним прутом по голові. У заворушення втрутилась поліція, яка була вимушена застосувати перцеві аерозолі. Після акцій протесту окремі неонацисти цілеспрямовано нападали на поліцейських, кидали у них фаєри, повідомдяє українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожУ німецькому Дрездені близько 20 тисяч людей провели антиісламістський мітинг

За даними поліції, у ході сутичок були затримані кілька осіб через нанесення тілесних ушкоджень та порушення правил поводження з запалювальними речовинами.

За даними ЗМІ, у акції Pegida взяли участь від 15 до 20 тис. осіб, а на демонстрацію противників антиісламського руху вийшли від 15 до 19 тис. людей. Під час акцій порядок у Дрездені охороняли 1900 поліцейських.

Ніч після акцій минула спокійно, повідомляють ЗМІ, а також представники дрезденської поліції.