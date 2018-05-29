"Шквал ракет": Ізраїль заявив про обстріл з боку сектора Газа

Частина з ракет була перехоплена системою протиракетної оборони Залізний купол.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ракетний обстріл з сектора Газа вранці 29 травня.

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Як повідомляється у "Твіттері" ізраїльської армії, по південних районах країни був випущений "шквал ракет".

Відзначається, що снаряди запустили по регіональних радах Ешколь, Шаар-ха-Негев і Сдот-Негев, у них була оголошена повітряна тривога.

Частина ракет була перехоплена системою протиракетної оборони Залізний купол.

Подробиці обстрілу з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль почав будівництво морського бар'єру в районі пляжу Зиким, щоб зупинити проникнення бойовиків ХАМАС з сектора Газа.