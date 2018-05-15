Туреччина відкликала послів із США та Ізраїлю після смертельних подій у Секторі Газа

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав дії Ізраїлю щодо палестинців "геноцидом".

Туреччина відкликає для консультацій своїх послів у Вашингтоні і Тель-Авіві.

Про це заявив віце-прем'єр турецького уряду Бекір Боздаг, передає dw.com.

Трохи раніше в цей же день президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у ході візиту до Великої Британії назвав дії Ізраїлю щодо палестинців "геноцидом".

"Те, що робить Ізраїль, - це геноцид. Неважливо, з якого боку це виходить - від США або Ізраїлю - я проклинаю цю гуманітарну драму, цей геноцид", - підкреслив Ердоган.

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Турецький лідер оголосив також, що Анкара скликає екстрене засідання Організації ісламського співробітництва (ОІВ) в зв'язку з подіями в секторі Газа.

Як повідомляв УНІАН, під час акцій протесту проти відкриття посольства США в Єрусалимі на кордоні Сектора Газа в результаті зіткнень, за останніми даними, загинули 52 палестинця.

Нагадаємо, Трамп наприкінці 2017 року оголосив, що США визнають розділений Єрусалим столицею Ізраїлю.

Рішення глави Білого дому викликало протести, і 128 держав засудили його при голосуванні Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Ісламістський рух «Хамас», який править у Газі від 2007 року, організував масові протести в останні шість тижнів, заявляючи про бажання привернути увагу до долі палестинців, які не можуть повернутися в будинки своїх предків на території Ізраїлю. Від початку протестів наприкінці березня загинули загалом 83 особи.