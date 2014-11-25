Великобританія оголосила найвищий рівень загрози тероризму

09:03, 25 листопада 2014
Світ
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Міністерство внутрішніх справ (МВС) Великобританії оголосило найвищий рівень загрози терористичних актів.

REUTERS

Глава МВС Тереза Мей заявила про те, що в даний час Великобританії загрожує найбільша небезпека за всю її історію, передає 112.ua з посиланням на The Telegraph.

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Міністр зазначила, що це пов'язано з широким розповсюдженням впливу "Ісламської держави". На її думку, зупинити виїзд громадян великої Британії в Ірак і Сирію може зміцнення в свідомості суспільства "британських цінностей".

В якості одного із заходів по боротьбі з тероризмом Тереза Мей представила законопроект, що розширює повноваження спецслужб. Зокрема, їм буде дозволено запитувати особисту інформацію користувачів, що допоможе контролювати пересування ймовірних терористів.

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