Великобританія оголосила найвищий рівень загрози тероризму

Глава МВС Тереза Мей заявила про те, що в даний час Великобританії загрожує найбільша небезпека за всю її історію, передає 112.ua з посиланням на The Telegraph.

Читайте такожВеликобританія підвищила рівень терористичної загрози в країні

Міністр зазначила, що це пов'язано з широким розповсюдженням впливу "Ісламської держави". На її думку, зупинити виїзд громадян великої Британії в Ірак і Сирію може зміцнення в свідомості суспільства "британських цінностей".

В якості одного із заходів по боротьбі з тероризмом Тереза Мей представила законопроект, що розширює повноваження спецслужб. Зокрема, їм буде дозволено запитувати особисту інформацію користувачів, що допоможе контролювати пересування ймовірних терористів.