Росія пригрозила Франції судом за відмову передавати "Містралі"
Росія має намір подати в суд через те, що Франція відклала перечу вертольотоносця "Містраль", якщо корабель не буде поставлений.
Про це заявив заступник міністра оборони РФ Юрій Борисов, передає ТАСС.
"Росія буде діяти відповідно до букви контракту. Якщо не віддадуть, будемо судитися і виставляти штрафні санкції. Поведінка російської сторони строго регламентована підписаним контрактом", - заявив Борисов.
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Раніше у вівторок прес-служба Єлисейського палацу розповсюдила заяву Франсуа Олланда.
У ній вказується, що Париж на даний момент не може передати Москві перший з двох замовлених російською стороною в 2011 році вертольотоносців типу "Містраль" у зв'язку із ситуацією на сході України.
Як повідомили у Єлисейському палаці, Олланд "рекомендував відкласти до нових розпоряджень вивчення запиту про необхідний дозвіл на експорт" корабля "Владивосток".