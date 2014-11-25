Олланд підтримав рішення про замороження передачі "Містраля" РФ

Президент Франції Франсуа Олланд підтримує рішення про замороження передачі "Містраля" Росії.

Про це йдеться в заяві, опублікованій Єлисейським палацом, передає Українська правда.

"Президент республіки вважає, що нинішня ситуація на сході України, як і раніше, не дозволяє передачу Росії першого "Містраля", - йдеться в заяві.

"У зв'язку з цим він вважає за необхідне відстрочити до нового розпорядження вивчення запиту на дозвіл поставки Росії першого "Містраля", - сказано в повідомленні.

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Нагадаємо, у вівторок глава МЗС Франції Лоран Фабіус заявив, що умови, необхідні для передачі Францією в РФ першого вертольотоносця "Містраль", досі не виконані.

Раніше російські ЗМІ з посиланням на дипломатичне джерело писали, що Франція може передати Росії перший вертольотоносець типу "Містраль" під назвою "Владивосток" 27 листопада.