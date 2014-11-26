Глава уряду Каталонії не полишає надії домогтися відокремлення від Іспанії

Глава уряду Каталонії Артур Мас має намір домогтися відокремлення від Іспанії шляхом проведення дострокових виборів.

Виступаючи на конференції у Барселоні пізно ввечері у вівторок, 25 листопада, він заявив, що оголосить позачергові вибори, лише якщо вони матимуть ранг плебісциту з питання про незалежність регіону, передає DW.de.

Назвавши вибори "єдиним способом" для каталонців висловити свою думку з приводу екзистенційного питання, Мас проголосив їхньою метою заснування незалежної держави вже через 18 місяців, повідомляє агенція dpa. Про конкретну дату проведення голосування поки не йдеться.

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Виступаючи перед трьома тисячами слухачів, глава регіонального уряду закликав усі партії і представників громадянського суспільства, які висловлюються за незалежність Каталонії, згуртуватися і балотуватися єдиним списком. "Потрібно відкласти в сторону вічні дискусії на другорядні теми", - цитує Артура Маса агенція AFP.