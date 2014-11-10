Жителі Каталонії в ході опитування висловилися за незалежність від Іспанії

Як повідомляє газета El Periodico, в опитування, що вібдулося 9 листопада, було включені два питання: "Чи хочете ви, щоб Каталонія стала державою?" і "Якщо так, то чи ви хочете, щоб Каталонія стала незалежною державою?".

Як пише "Українська Правда", після обробки 88,44% бюлетенів, вихід Каталонії зі складу Іспанії підтримали 80,72% учасників опитування. Позитивну відповідь на обидва питання дали 80,72% каталонців, ще 10,11% відповіли "Так" на перше питання і "Ні" - на другий. Повністю не підтримали незалежність Каталонії лише 4,55% опитуваних.

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У голосуванні взяли участь приблизно 2 млн 250 тисяч жителів Каталонії. Глава Каталонії Артур Мас назвав результати опитування про незалежність повним успіхом і уроком демократії.

Нагадаємо, рішення про проведення такого референдуму було схвалено каталонським парламентом 19 вересня. Однак незабаром Конституційний суд Іспанії це рішення, вважаючи його незаконним. У підсумку в Каталонії відбувся лише опитування, яке не має законодавчої сили.