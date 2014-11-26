Мілітаризація Криму сприяє посиленню військового впливу в Чорному морі - НАТО

Головнокомандувач об'єднаних збройних сил Організації північноатлантичного договору (НАТО) в Європі Філіп Брідлав заявляє, що в організації занепокоєні мілітаризацією Росії на території окупованого Кримського півострова, що сприяє посиленню військового впливу в Чорному морі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу в Києві.

"Ми дуже занепокоєні мілітаризацією Криму", - сказав Брідлав, додавши, що це занепокоєння стосується двох випадків.

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Зокрема, за його словами, це стосується посилення присутності російських військ в Криму, які здатні втримати цю частину України, а також, в крайньому випадку, ці війська можуть застосувати силу з території Криму по відношенню до інших територій.

На думку Брідлава, можливості цих військ вимірюються тим, що вони можуть серйозно впливати на ситуацію майже в усьому регіоні Чорного моря.

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"І це є нашим занепокоєнням, тому що розміщені в Криму крилаті ракети, системи повітряної оборони та інші можливості свідчать, що вони в змозі створити військовий вплив у Чорному морі", - відзначив Брідлав.