Путін назвав "фабрику тролів" особистою справою Пригожина

Президент РФ Володимир Путін заявив, що потрібно відокремлювати діяльність Російської держави та її громадян.

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія як держава не має відношення до "фабрики тролів", а звинувачення на адресу її засновника Євгена Пригожина назвав смішними.

Про це він розповів в інтерв'ю австрійському телеканалу ORF, текст якого оприлюднила прес-служба Кремля.

На питання ведучого про те, що Пригожин, якого США звинувачують у спробах вплинути на вибори з допомогою так званого агентства Internet Research Agency, відомого як "фабрика тролів", підтримує тісні звёязки з російським керівництвом і його називають "кухарем Путіна", Путін заявив, що потрібно відокремлювати діяльність Російської держави та її громадян.

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"Ви дійсно думаєте, що людина, яка займається ресторанним бізнесом, маючи навіть якісь хакерські можливості, маючи якусь приватну фірму у цій сфері - я навіть не знаю, чим він займається, - з цих позицій може вплинути на вибори в Сполучених Штатах або в якійсь європейській країні? Як же низько впало все, що відбувається в інформаційній та політичній сфері в країнах об'єднаного Заходу, якщо ресторатор з Росії може вплинути на вибори в якійсь із європейських країн або в Сполучених Штатах! Це не смішно?", - відповів Путін.

Тоді ведучий уточнив, що Пригожин займається не тільки ресторанами, у нього багато фірм, які уклали договори з Міністерством оборони та отримують багато держзамовлень, але при цьому він витрачає мільйони доларів на "фабрику тролів". Він запитав навіщо це потрібно ресторатору?

"Запитайте у нього. Російське держава не має до цього ніякого відношення", - відповів Путін.

При цьому президент РФ в якості нібито аналогічного прикладу завив, що відомий американський інвестор Джордж Сорос "втручається у всі справи в усьому світі".

"І мені дуже часто наші американські друзі кажуть: Америка не має до цього відношення як держава... Запитайте Держдеп: навіщо він це робить? Держдеп Вам відповість, що він не має до цього жодного відношення, це особиста справа пана Сороса. А у нас це особиста справа пана Пригожина", - заявив Путін.