Власник "фабрики тролів" відправляє російських політтехнологів до Африки - ЗМІ

Російські політтехнологи мають досвід роботи на виборах в інших країнах.

У кількох країнах Африки, де в найближчі рік або два повинні відбутися вибори, російські політтехнологи проводять моніторинг соціально-політичної ситуації і соціологічні дослідження.

Про це пише російські видання Коммерсантъ із посиланням на свої джерела.

Фінансує роботу бізнесмен Євген Пригожин, якого пов'язують із російською "фабрикою тролів" з Ольгино, так званою ПВК "Вагнера", а координує - політтехнолог Ярослав Ігнатовський.

На думку експертів, політтехнологи можуть заробити на експорті російських політтехнологій, але навряд чи мають намір вплинути на результат африканських виборів на користь РФ.

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Такі дослідження, зокрема, проводяться на Мадагаскарі, в ПАР, Кенії. На Мадагаскарі вибори президента і парламенту відбудуться в цьому році (також вибори голів держав або парламентів пройдуть цього року ще в 14 африканських державах, включаючи Лівію, Зімбабве, Чад), в наступному році вибори мають відбутися в ПАР і ще в п'яти країнах континенту, включаючи Нігерію. У Кенії вибори проходили в минулому році.

"Але мається на увазі, що проект довгостроковий, приблизно на два роки. Ситуація в країнах Африки нестабільна, вибори можуть призначити несподівано", - говорить знайоме з проектом джерело.

Наголошується, що учасники проекту не уповноважені давати коментарі ЗМІ і намагаються не афішувати свою роботу.

За словами експерта, ситуація, коли технологи допомагають в Африці прийти до влади проросійським силам, можлива, однак "будь-ставленик буде в першу чергу займатися справами своєї країни".

"Коммерсантъ" зазначає, що російські політтехнологи мають досвід роботи на виборах в інших країнах. Приміром, компанія "Нікколо М" працювала в країнах Латинської Америки.