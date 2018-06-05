Путін розповів про умови повернення Криму Україні

09:46, 05 червня 2018
Світ
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Володимир Путін / REUTERS

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Про це він заявив під час свого візиту в Австрію в інтерв'ю місцевому каналу ORF, повідомляє прес-служба Кремля.

Так, на питання про те, що має статися, щоб Росія повернула Крим Україні, Путін відповів: "Немає таких умов і бути не може".

Російський президент у черговий раз озвучив тези про антиконституційний переворот в Україні, про захист російськомовного населення та своїх військових об'єктів у Криму.

"Коли в Україні відбувся антиконституційний збройний переворот, захоплення влади за допомогою сили, наша армія перебувала в Криму на законних підставах, за договором там знаходилася наша військова база. Перше, що ми зробили, – ми збільшили свій контингент для охорони наших Збройних Сил там, наших військових об'єктів, на які ми бачили, вже готуються різні замахи і посягання. Ось з чого все почалося", - сказав Путін.

Як повідомляв УНІАН, Путін заявив, що федералізація України та відмова від НАТО могли б розв'язати "українську проблему".

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Теги: #анексія Криму#Володимир Путін