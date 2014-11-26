Бразилія готується випускати власну вакцину проти Еболи

Йдеться про вакцину на основі засобу проти сказу. Зараз Бразилія закінчує підготовку відповідного двостороннього документа з національним інститутом здоров`я США, який дозволить південноамериканській країні почати виготовлення і застосування даного препарату.

Агентство Notimex зазначає, повідомляє РИА Новости, що бразильська сироватка буде відрізнятися від експериментального препарату Zmapp, випуск якого в жовтні влада США доручила трьом біологічним лабораторіям: якщо Zmapp призначений для підвищення імунного захисту людського організму, то бразильська сироватка стимулює безпосередньо вироблення антитіл.

Читайте такожООН: у боротьбі з епідемією Еболи намітився прогресКількість загиблих від смертельного вірусу геморагічної лихоманки Ебола, за даними на 23 листопада, склало 5689 чоловік, заражених 15935 чоловік, повідомляє в середу Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ).

Дані стосуються восьми країн, де поширюється лихоманка. Переважна більшість випадків зараження і смертей припадає на три країни - Гвінею, Ліберію і Сьєрра-Леоне.