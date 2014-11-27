ЗМІ: Крим завадив Росії відремонтувати "дорогу смерті" в Сибіру

Про це повідомляє steer.ru.

44 мільярди рублів, які в 2016-2020 рр. повинні були піти на реконструкцію та будівництво автодороги, а також мосту через Лєну, вирішили перенаправити на інфраструктуру Криму і, зокрема, будівництва мосту через Керченську протоку, пише видання.

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