ЗМІ: Крим завадив Росії відремонтувати "дорогу смерті" в Сибіру
17:57, 27 листопада 2014Світ
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Гроші, заплановані на ремонт однієї з найгірших у світі доріг М56 (федеральна траса Нєвєр-Якутськ), пішли на інфраструктуру Криму.
Федеральна траса А-360 / steer.ru
Про це повідомляє steer.ru.
44 мільярди рублів, які в 2016-2020 рр. повинні були піти на реконструкцію та будівництво автодороги, а також мосту через Лєну, вирішили перенаправити на інфраструктуру Криму і, зокрема, будівництва мосту через Керченську протоку, пише видання.
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