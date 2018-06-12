"Сфотографуйте нас стрункими": Трамп і Кім Чен Ин на спільному обіді поласували креветками і яловичими реберцями

Трамп запросив Кім Чен Ина сісти за стіл, а потім звернувся до фотограф з жартівливим проханням зробити фото, де вони будуть виглядаим "милими, красивими і стрункими".

Глава США Дональд Трамп перед початком робочого обіду з лідером КНДР Кім Чен Ином жартома попросив журналістів сфотографувати їх "красивими і стрункими".

Про це повідомляє CNN.

"Трамп запросив Кім Чен Ина сісти за стіл, а потім звернувся до фотографів з жартівливим проханням зробити фото, де вони будуть виглядати "милими, красивими і стрункими", - сказано в повідомленні.

President Trump and Kim Jong Un sit down for a working lunch during the historic summit. pic.twitter.com/jdcEpoqyge — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) 12 червня 2018 р.

Журналіст CNN опублікував фото меню обіду. Так, на закуску подавався коктейль з креветок з авокадо і зеленим манго. Основна страва — яловичі реберця і свинина зі смаженим рисом Янчжоу і тушкована тріска під соєю. На десерт подавали крем з темного шоколаду та ганаш, ванільне морозиво і випічку.

Menu for today's working lunch with President Trump and Kim Jong Un: pic.twitter.com/OJlkhuouSR — Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 12 червня 2018 р.

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин завершили зустріч тет-а-тет, на якій були присутні тільки перекладачі. Вона проходила в сінгапурської готелі Capella на острові Сентоса і тривала близько 48 хвилин.