У Швеції через два місяці після смерті поховали відомого діджея Avicii

Похорон був закритим.

Всесвітньо відомого шведського діджея Avicii, який помер 20 квітня, поховали через два місяці після його смерті.

Про це повідомляє видання DailyMail.

Похорон був закритим. Церемонія прощання з музикантом відбулася минулої суботи, 9 червня. Тіло Тіма Берглінга (справжнє ім’я Avicii) віддали землі на кладовищі Скугсчюркогорден у рідному місті артиста Стокгольмі.

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На похороні було близько 20 найближчих друзів та родичів Берглінга. Дехто з них поділився на сторінках у Instagram світлинами з церемонії прощання з Avicii.

Нагадаємо, що тіло 28-річного Avicii знайшли у столиці Оману Маскаті 20 квітня цього року. Причини смерті не оприлюднювали досі. Проте пізніше офіційна заява родини діджея, з якою вони виступили після його смерті, наштовхнула фанів на думку, що він наклав на себе руки.