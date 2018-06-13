Поліція у Парижі пішла на штурм будівлі, де утримувались заручники: нападника затримано

00:15, 13 червня 2018
Світ
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REUTERS

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Про це ввечері у вівторок, 12 червня, написав у Twitter міністр внутрішніх справ Франції Жерар Коллон, передає DW.com.

Заручники звільнені, а чоловік, який їх утримував, заарештований.

Раніше у вівторок чоловік взяв у заручники щонайменше дві особи в 10-му муніципальному окрузі французької столиці. 

Поліція оточила місце події. Її співробітники проводили переговори з чоловіком, який утримував людей в одному з офісів і казав, що він озброєний. Під вечір був здійснений штурм будівлі, де утримувались заручники.

Поліція виключає версію терористичного акту.

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Теги: #заручники#Париж