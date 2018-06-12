У Парижі невідомий захопив заручників

20:58, 12 червня 2018
Світ
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REUTERS

За попередніми даними, нападник заявив, що у нього при собі бомба. Інцидент стався в 10-му окрузі Парижа, в даний час поліція проводить спецоперацію.

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У свою чергу за даними Le Parisien чоловік зажадав надати йому можливість зв'язатися з іранським посольством.

Видання також уточнило, що він захопив у заручники трьох людей, серед яких вагітна жінка.

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Теги: #Париж