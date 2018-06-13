Парламент Британії ухвалив план щодо виходу з ЄС

Парламент отримає більше контролю за процесом виходу Сполученого Королівства з ЄС.

Нижня палата британського парламенту у вівторок, 12 червня, 324 голосами проти 298 ухвалила план щодо виходу країни з Євросоюзу.

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Таким чином, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей домоглася підтримки, проте вона була змушена піти на поступки супротивникам "Брекзіта" в рядах Консервативної партії, яку вона представляє, передає DW.com.

В результаті парламент отримає більше контролю за процесом виходу Сполученого Королівства з ЄС. У той час як деякі британські політики хотіли б зберегти тісні зв'язки з Брюсселем, інші наполягають на можливості максимального віддалення країни від Євросоюзу.

Для Терези Мей результати цього голосування є обнадійливими. Глава британського уряду перебуває під величезним тиском з різних сторін. Після невдалих парламентських виборів в 2017 році, за підсумками яких Мей мала намір домогтися значного переваги для переговорів з "Брекзіту", консерватори мають мінімальну більшість в Палаті представників.

Перехідний період, під час якого Лондону і Брюсселю належить домовитися про майбутнє партнерство, почнеться після офіційного виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року і займе 21 місяць. Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь у прийнятті рішень, але продовжить дотримуватися правила ЄС, вносити внески в його бюджет і визнавати рішення суду ЄС. Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.