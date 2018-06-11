Комітет парламенту Британії допитає мільйонера, який спонсорував кампанію за Brexit

Зазначається, що комітет планує поставити Бенксу низку питань вже на цьому тижні.

Комітет британського парламенту з питань медіа допитає мільйонера Аррона Бенкса, який спонсорував кампанію за Brexit, щодо його контактів з російськими чиновниками.

Про це заявив голова комітету Даміан Коллінз, повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

Колінз заявив, що його комітет планує поставити Бенксу низку питань вже на цьому тижні.

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"Він сказав, що він одного разу зустрічав російського посла; тепер ми знаємо, що зустрічей було більше. Були поїздки до Москви, а ще нібито вигідні пропозиції бізнесу. Чи відбулися ці бізнес-угоди? Чи були ці гроші використані під час політичної агітації? Я думаю, що це все важливі питання, і я думаю, що люди хочуть знати відповідь", - сказав Коллінз.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли про те, що найбільший донор кампанії за вихід Великої Британії з ЄС мільйонер Аррон Бенкс має зв’язки з російськими бізнесменами і зустрічався з дипломатами РФ.

Бенкс заперечує всі підозри щодо співпраці з росіянами заради виходу Британії з ЄС.