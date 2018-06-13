Мей виступила за посилення санкцій проти Росії

15:36, 13 червня 2018
Світ
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Тереза Мей / REUTERS

Про це вона заявила, виступаючи перед парламентом Великобританії, пише Reuters. "Я буду наполягати на тому, щоб ми зберегли санкції проти Росії. На справді ж, вважаю, в деяких сферах ми повинні посилити санкційний режим", - підкреслила вона.

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Як повідомлялося, раніше лідери G7 виступили з різкою заявою з РФ і заявили про можливе посилення санкцій проти неї.

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Теги: #Британія#Росія#санкції#Тереза Мей