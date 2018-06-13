Мей виступила за посилення санкцій проти Росії
15:36, 13 червня 2018Світ
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"Я буду наполягати на тому, щоб ми зберегли санкції проти Росії. На справді ж, вважаю, в деяких сферах ми повинні посилити санкційний режим", - підкреслила вона.
Тереза Мей / REUTERS
На зустрічі лідерів країн Європейського Союзу глава британського уряду Тереза Мей закличе колег з ЄС до посилення санкцій проти Росії.
Про це вона заявила, виступаючи перед парламентом Великобританії, пише Reuters. "Я буду наполягати на тому, щоб ми зберегли санкції проти Росії. На справді ж, вважаю, в деяких сферах ми повинні посилити санкційний режим", - підкреслила вона.
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Як повідомлялося, раніше лідери G7 виступили з різкою заявою з РФ і заявили про можливе посилення санкцій проти неї.
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