Мей виступила за посилення санкцій проти Росії

"Я буду наполягати на тому, щоб ми зберегли санкції проти Росії. На справді ж, вважаю, в деяких сферах ми повинні посилити санкційний режим", - підкреслила вона.

На зустрічі лідерів країн Європейського Союзу глава британського уряду Тереза Мей закличе колег з ЄС до посилення санкцій проти Росії. Про це вона заявила, виступаючи перед парламентом Великобританії, пише Reuters. "Я буду наполягати на тому, щоб ми зберегли санкції проти Росії. На справді ж, вважаю, в деяких сферах ми повинні посилити санкційний режим", - підкреслила вона. Читайте такожМосква дорікнула Вашингтону за ті, що санкції зіпсували Росії два головних свята Як повідомлялося, раніше лідери G7 виступили з різкою заявою з РФ і заявили про можливе посилення санкцій проти неї.

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