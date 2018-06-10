Лідери G7 виступили із різкою заявою щодо РФ та заявили про можливе посилення санкцій проти неї

"Велика сімка" закликала Росію припинити підривати демократію.

Лідери країн "Великої сімки" - Сполучених Штатів, Канади, Японії, Франції, Німеччини, Італії та Великобританії - зробили різку заяву щодо Росії через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп заявив про бажання повернути Москву до клубу найбільших економік світу.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми закликаємо Росію припинити свою поведінку з дестабілізації, підрив демократії і підтримку сирійського режиму", - йдеться у комюніке лідерів G7 після їхньої дводенної зустрічі у канадському Квебеку.

Лідери G7 засудили напад у Солсбері в Англії на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію із використанням нервово-паралітичної речовини російського виробництва, зазначивши, що "цілком ймовірно", що за атакою стоїть Москва. Росія ж заперечує свій зв'язок із нападом.

Лідери "Великої сімки" взяли на себе зобов'язання, не повідомляючи Росію, обмінюватися інформацією між собою та співпрацювати з інтернет-провайдерами та компаніями з соціальних мереж, щоб унеможливити іноземні втручання на виборах.

Читайте також"Не зацікавлені": прем'єр Канади прокоментував пропозицію Трампа щодо повернення Росії в G8

Також у комюніке мовиться, що західні санкції проти Росії триватимуть до тих пір, поки Москва не виконає свої зобов'язання в Україні згідно з Мінськими домовленостями. Більше того, санкції навіть можуть посилити.

"Ми підтверджуємо наше засудження незаконної анексії Криму і знову підтверджуємо нашу незмінну підтримку українського суверенітету, незалежності і територіальної цілісності в рамках її міжнародновизнаних кордонах", - йдеться у заяві G7.

"Продовження санкцій чітко пов'язане з тим, що Росія не продемонструвала повного виконання своїх зобов'язань згідно з Мінськими домовленостями та поваги до суверенітету України", - сказано у комюніке.

Нагадаємо, саміт G7 відбувався у Канаді 8-9 червня. Чи не вперше за весь час існування об’єднання він тривав на тлі сильних внутрішніх суперечок, зокрема зі США. А напередодні саміту президент Штатів висловився за повернення Росії до складу G8, однак країни з Європи та Канада одностайно виступили проти цього. Новопризначений прем’єр Італії Джузеппе Конте спочатку підтримав ідею Трампа, але потім узгодив спільну позицію з країнами ЄС.