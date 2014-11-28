Туск: Росія - це стратегічна проблема Євросоюзу

Про це заявив колишній прем'єр-міністр Польщі та майбутній президент Європейської ради Дональд Туск в інтерв'ю Financial Times.

"Для Путіна і для сьогоднішньої Росії ЄС є проблемою. Ми повинні розуміти, і, я думаю, ми близькі до цього моменту, що Росія не є нашим стратегічним партнером. Росія - наша стратегічна проблема", - цитує Туска "Українська Правда".

Туск також прокоментував скандал з інтерв'ю екс-глави МЗС Польщі Радослава Сікорського виданню Political Magazine та заперечив, що Путін робив йому пропозиції щодо розподілу України.

"Те, що я сказав Радеку (Сікорському. - Ред.) після цієї події - що в політиці, в дипломатії, як і в звичайному житті, набагато краще багато знати і мало говорити. Ніколи не навпаки", - підкреслив він.

Читайте такожПорошенко у грудні може виступити в польському парламенті - Сікорський

Водночас він зауважив, що Сікорський був правий щодо суті відносин між Україною, ЄС і Росією.

"Якщо справа доходить до суті відносин між Росією, Україною, Польщею, Європою, то, звісно, Сікорський мав рацію. Після Бухареста (саміт НАТО, під час якого Путін поставив під сумнів українську державність. - Ред.) я не сумнівався в тому, що геополітична гра між Росією та Європою, між Росією і Польщею стосувалась України", - зауважив Туск.