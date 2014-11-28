У РФ не згадують війну в Чечні, щоб не було асоціацій з війною в Україні - лідер "Яблука"

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив голова партії «Яблоко» Сергій Мітрохін сьогодні в Москві на конференції «Війна в Чечні. Політичні помилки, військові злочини».

Він наголосив, що влада РФ і російське суспільство не звернули уваги на 20-річчя початку війни в Чечні.

«Ми розуміємо, чому це відбувається - якби зараз ця тема почала спливати в ЗМІ, то на наших громадян нахлинула б ціла низка асоціацій у зв'язку з тим, що відбувається в Росії сьогодні, нашим громадянам прийшло б багато зайвих думок, які керівництво не хоче бачити, оскільки Росія втягнута в чергову війну і є одним з генераторів цієї війни», - сказав Мітрохін.

Він повідомив, що спілкуючись з політичними опонентами, які таврують українську владу за дії на Донбасі, ставить їм питання «чому ви ці дії засуджуєте, але ви ж все те саме вітали й аплодували 20 і 15 років тому, коли таке ж відбувалося в Росії».

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Мітрохін наголосив, що російській владі, коли починається війна, легше брехати, оскільки включаються механізми мобілізації і пригнічення громадської думки.

«Під впливом дуже сильних емоцій, що їх викликає війна, дуже легко приховувати злочини, корупцію, злодійство, виправдовувати будь-які зовнішньополітичні авантюри. Усе це було 20 років тому, усе це відбувається й сьогодні. Саме тому не хочуть згадувати минуле й аналізувати те, що було», - сказав Мітрохін і додав, що такий стан дозволяє повторювати ці дії.

За його словами, якщо про війну в Чечні не згадуватимуть, то Росія приречена «на це зачароване коло помилок і злочинів, скоєних 20, 15 років тому і здійснюються і зараз».

Він наголосив, що 20 років тому російські війська діяли як «зелені чоловічки» і вони знову з'явилися на сході України і в Криму.

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Мітрохін наголосив, що зараз, як і 20 років тому, влада РФ скоює злочини проти своїх громадян, яких посилали воювати до Чечні і сьогодні посилають до України.

«Домовини безіменні йшли 20 років тому і зараз ідуть, їх хочуть приховати, і держава заявляє про свою неучасть у військових діях», - сказав Мітрохін.

Як повідомляв УНІАН, перший «секретний» штурм Грозного відбувся 26 листопада 1994 року, ця спроба закінчилася спалюванням російських танків і полоном для багатьох російських військових.