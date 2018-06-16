Манафорту в американській в'язниці дали VIP-камеру - ЗМІ

Манафорт перебуває у в'язниці в місті Уорсо, штат Вірджинія.

Екс-керівник виборчого штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт провів свою першу ніч у федеральній в'язниці в Вірджинії, де його місце було зазначено як «VIP».

Як повідомляє New York Post, Манафорт перебуває у в'язниці в місті Уорсо, штат Вірджинія, приблизно в 150 км на південь від Вашингтона.

"Він дуже важливий в'язень (very important prisoner - VIP - УНІАН), - жартує видання.

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Повідомляється, що, згідно з тюремними записами, Манфорт зайняв свою камеру в п'ятницю о 20:22 за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня суд змінив запобіжний захід колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою.

Таке рішення федеральний суддя ухвалив після того, як спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує справу про можливе втручання Росії в американські вибори, звинуватив Манафорта у спробі чинити тиск на свідків.