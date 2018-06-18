Скандальні збирачі даних долучилися до кампанії з переобрання Трампа - ЗМІ

Колишній глава Cambridge Analytica заперечує, що працює над кампанією по переобранню Трампа в 2020 році, але в той же час говорить, що співпрацює з республіканцями перед виборами в Конгрес в 2018 році.

Консалтингова компанія Data Propria, заснована колишніми співробітниками Cambridge Analytica, співпрацює з кампанією за переобрання президента США Дональда Трампа в 2020 році. Про це повідомляє агентство Associated Press.

Як передає Meduza, Data Propria заснована колишнім директором по продуктам Cambridge Analytica Меттом Осковскі, який керував командою, яка брала участь у кампанії Трампа в 2016 році. Крім нього в Data Propria працюють ще троє колишніх співробітників Cambridge Analytica.

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Кореспонденти Associated Press підслухали, як Осковскі говорив комусь, що «працює над президентськими справами до 2020 року» разом з Бредом Парскалом, головою штабу по переобранню Трампа. Парскал - співвласник компанії, якій належить Data Propria, зазначає агентство.

За даними Associated Press, пропоновані Data Propria послуги багато в чому збігаються зі спеціалізацією Cambridge Analytica і включають створення психологічних портретів виборців на підставі даних про них.

Осковскі заперечує, що Data Propria працює над кампанією по переобранню Трампа. При цьому, за його словами, фірма буде співпрацювати з національним комітетом Республіканської партії на виборах в Конгрес в 2018 році.

Раніше Осковски говорив Associated Press, що Data Propria не буде шукати клієнтів в політиці. Дізнавшись, що агентство підслухало його розмову про роботу на виборах, він сказав, що його молода компанія змінила курс, і що його слова про працю до 2020 року були спекуляцією.

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