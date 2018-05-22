"Це була помилка": Цукерберг у Європарламенті вибачився за витік даних користувачів Facebook

Цукерберг повідомив, що Facebook зробив необхідні висновки після останньої президентської кампанії в США в 2016 році і вже вдосконалив свою роботу.

Засновник Facebook Марк Цукерберг під час слухань у Європейському парламенті у вівторок, 22 травня, визнав, що соціальна мережа не доклала усіх необхідних зусиль, щоб завадити розповсюдженню фейкових нових, іноземному втручанню у вибори та зловживанню інформацією користувачів.

"Ми не в достатній мірі усвідомлювали нашу відповідальність. Це була помилка, і я за це вибачаюсь", - сказав він, пише ТСН.

Цукерберг повідомив, що Facebook зробив необхідні висновки після останньої президентської кампанії в США в 2016 році і вже вдосконалив свою роботу. Зараз соцмережа вже краще підготовлена до ідентифікації та видалення дезінформації під час виборів по всьому світу.

"Ми були занадто повільними, щоб визначити російське втручання через Facebook на президентських виборах в США в той час", - визнав він.

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За словами Цукерберга, робота Facebook вже була вдосконалена під час кількох важливих виборів в усьому світі, включаючи президентські вибори у Франції, парламентські вибори в Німеччині та спеціальні вибори до Сенату в штаті Алабама в США минулого року. Він також звернув увагу на "позитивну роль", яку Facebook відігравав, дозволяючи політичним лідерам напряму контактувати з виборцями.

Засновник Facebook повідомив, що після останнього скандалу із витоком даних користувачів вже зробив деякі зміни в роботі соцмережі.

"Знадобиться деякий час, щоб запровадити всі необхідні зміни. Я налаштований зробити все це правильно та залучити значні інвестиції, необхідні для забезпечення безпеки людей", - додав Цукерберг. Він зауважив, що хоча нові заходи безпеки й вплинуть негативно на прибутковість соцмережі, утім, вони є необхідними.

Зокрема, Цукерберг повідомив, що соцмережа тепер не чекає, коли про проблеми з безпекою повідомлятимуть користувачі Facebook, натомість фахівці компанії самостійно перевіряють програми, які використовують дані користувачів соцмережі. За його словами, було перевірено вже тисячі таких програм, і ще тисячі підлягатимуть перевірці у майбутньому.

Нагадаємо, Facebook вживає заходів для посилення власної прозорості через скандал з витоком даних своїх користувачів. Причина - потрапляння особистих даних мільйонів користувачів у розпорядження компанії Cambridge Analytica. 4 квітня компанія Facebook визнала, що Cambridge Analytica несанкціоновано отримала особисті дані десятків мільйонів Facebook-користувачів.

Раніше Марк Цукерберг заявив, що компанії потрібно буде "кілька років" для вирішення проблем, виявлених у зв'язку з несанкціонованим витоком особистих даних користувачів.