Число жертв лихоманки Ебола досягло 7000 - ВООЗ

За останніми даними, опублікованими Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ), число жертв лихоманки Ебола досягло 7000 чоловік, більшість загиблих були жителями Західної Африки, передає BBC.

Минулої середи ВООЗ повідомляла приблизно про 6000 загиблих від Еболи.

За даними організації, на сьогоднішній день понад 16 тисяч людей по всьому світу заразилися лихоманкою. Більшість хворих - у Ліберії.

Читайте такожБразилія готується випускати власну вакцину проти Еболи

Експерти відзначають, що останні опубліковані дані не обов'язково сигналізують про новий спалах захворюваності, оскільки деякі дані могли бути застарілими.

Напередодні влада Ліберії повідомила, що поставила перед собою мету домогтися нульового показника захворюваності в найближчі два роки.