У Китаї співаку дали 4 роки в'язниці за пропаганду тибетської мови

Китайський суд провінції Сичуань засудив співака Кальсана Ярфел (Kalsang Yarphel) до чотирьох років ув'язнення за організацію концертів, спрямованих на популяризацію тибетської мови, повідомляє Lenta.ru з посиланням на індійський новинний портал Phayul.com.

Під час концертів він виконував пісні, які сам написав, у тому числі композицію «Тибетці». На думку китайських правоохоронних органів, його пісні мають політичний підтекст. В одній з них автор закликає жителів Тибету вчити рідну мову і говорити на ній, а також прагнути до створення єдності серед тибетців.

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Ярфела заарештували ще в липні 2013 року. За інформацією джерел видання, його музичний аранжувальник отримав два роки в'язниці.

Тибетський автономний район входить до складу Китаю з 1951 року. З моменту його включення до складу КНР, на Тибеті підвищилася загальна грамотність його жителів. З 1960 року «уряд Тибету у вигнанні» знаходиться на півночі Індії. Багато жителів Тибету виступають за незалежність від Пекіна.