У Китаї співаку дали 4 роки в'язниці за пропаганду тибетської мови
В одній з пісень автор закликає жителів Тибету вчити рідну мову та говорити на ній, а також прагнути до створення єдності серед тибетців.
Китайський суд провінції Сичуань засудив співака Кальсана Ярфел (Kalsang Yarphel) до чотирьох років ув'язнення за організацію концертів, спрямованих на популяризацію тибетської мови, повідомляє Lenta.ru з посиланням на індійський новинний портал Phayul.com.
Під час концертів він виконував пісні, які сам написав, у тому числі композицію «Тибетці». На думку китайських правоохоронних органів, його пісні мають політичний підтекст. В одній з них автор закликає жителів Тибету вчити рідну мову і говорити на ній, а також прагнути до створення єдності серед тибетців.
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Ярфела заарештували ще в липні 2013 року. За інформацією джерел видання, його музичний аранжувальник отримав два роки в'язниці.
Тибетський автономний район входить до складу Китаю з 1951 року. З моменту його включення до складу КНР, на Тибеті підвищилася загальна грамотність його жителів. З 1960 року «уряд Тибету у вигнанні» знаходиться на півночі Індії. Багато жителів Тибету виступають за незалежність від Пекіна.