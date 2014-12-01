У Йорданії розбився американський винищувач - ЗМІ

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телекомпанію CNN.

Раніше Центральне командування (СЕНТКОМ) ЗС США, в сферу оперативної відповідальності якого входить Близький Схід, розповсюдило заяву, в якій вказувалося, що в одній з близькосхідних країн у неділю впав винищувач, його пілот загинув.У СЕНТКОМ не уточнили, у якій саме країні стався інцидент, зазначивши лише, що це сталося не в Іраку і не в Сирії.

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Представник Пентагону полковник Стів Уоррен повідомив, що незабаром після вильоту у літака виникли технічні проблеми і пілот прийняв рішення повернутися на базу. За його словами, винищувач здійснював бойовий виліт.

Причина події поки не встановлена. На місці інциденту працюють надзвичайні служби.