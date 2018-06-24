Передвиборна кампанія в Туреччині завершилася багатотисячними мітингами опозиції (фоторепортаж)

В акції, за даними опозиції, взяли участь п'ять мільйонів людей. За день до виборів на північному заході Туреччини була взята під варту німецька співачка з курдськими корінням.

Кандидат у президенти Туреччини від Народно-республіканської партії (НРП) Мухаррем Інджі і його прихильники провели в суботу, 23 червня, масштабну акцію в стамбульському районі Малтепе напередодні запланованих на наступний день президентських і парламентських виборів.

За оцінками самого Інджі, у заході взяли участь п'ять мільйонів чоловік. Інформагентства повідомляють про сотні тисяч. Офіційних даних з боку турецьких властей на момент написання матеріалу не надходило, пише DW.

Автобус політика не зміг відразу проїхати на мітинг через велику кількість присутніх, в результаті захід розпочався з годинним запізненням.

Аналогічні акції в Анкарі та Ізмірі 22 червня також залучили сотні тисяч прихильників Інджі.

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Мухаррем Інджі попередив, що якщо 24 червня перемогу здобуде Реджеп Тайіп Ердоган, турецька ліра ще більше знеціниться, ціни зростуть, а проблема з 3,5 млн сирійських біженців так і не буде вирішена.

За оцінками експертів, високі рейтинги кандидата від НРП дають опонентам нинішнього турецького лідера надію на те, що Ердоган не буде обраний в першому турі.

Між тим 23 червня стало відомо, що в Едірне на північному заході Туреччини взята під варту німецька співачка з курдськими корінням Хозан Джані. Вона брала участь у виборчій кампанії прокурдської Партії демократії народів. Автобус, в якому перебувала Джані, зупинили поліцейські, коли вона їхала з району Энез після виступу. За даними курдських ЗМІ, приводом для арешту стали публікації співачки в соціальних мережах. Джані доставили в поліцейське управління в Эрдині.