Американські військові назвали головні проблеми захисту Європи від вторгнення Росії

Не виключено, що Кремль краще, ніж НАТО, знає про слабкі місця країн Балтії, які колись були окуповані СРСР.

Військові командири США стривожені тим, що в разі початку війни з Росією найпотужніша армія світу не зможе захиститися, тому що просто застрягне у заторах. Рухаючись на схід Європи, «Хамві» можуть застрягнути за тракторами на вузьких вулицях. Американські танки можуть доламати ржаві мости, не здатні витримати вагу масивних бойових машин. А війська не зможуть швидко дістатися на поле битви через європейські паспортні перевірки і впертість залізничних компаній, пише видання Washington Post.

Звісно, багато перешкод будуть усунуті після офіційного оголошення війни. Але впродовж періоду невизначеності швидка військова відповідь на загрозу буде проблематичною. У НАТО є лише «скелет» оборонних сил в країнах, які безпосередньо розділяють кордон з Росією. Необхідному підкріпленню доведеться подолати сотні миль. А суміш з бюрократії, поганого планування і застарілої інфраструктури може призвести до того, що Росія вже окупує території НАТО в Балтії, поки американські військові стратеги будуть заповнювати 17 форм для перетину німецько-польського кордону.

Хоча б одні з навчань Білого дому, в яких розглядалися можливості під час війни з Росією, виявили, що логістичні проблеми можуть призвести до поразки НАТО. Цю вірогідність гостро відчули військові, які намагалися пересуватися Європою для проведення різних навчань. Приміром, ескадрі США знадобилося аж два тижні, щоб переправити свої бронемашини Stryker з Грузії в Німеччину. А на німецькій території, як розповів полковник Адам Лакі, американські солдати чотири місяці чекали дозволу на виїзди і використання своєї зброї.

Читайте такожУ ЄС на тлі загострення відносин з РФ дороги і мости готують до перекидання військ

«Ми повинні бути спроможними рухатися так само швидко або й навіть швидше, ніж Росія, щоб стримування було ефективним», - сказав колишній генерал військ США в Європі Бен Ходжес.

Після своєї відставки він активно намагається переконати своїх колег у вашингтонському Центрі аналізу європейської політики звернути увагу на проблему мобільності. За словами Ходжеса, НАТО повинен бути мати «досить великі можливості на місцях, щоб Росія не допустилася жахливих прорахунків».

Від початку існування місією НАТО була оборона у випадку потенційної війни з Росією. Західні війська регулярно відпрацьовували свої дії в разі розгортання повномасштабного конфлікту. А лінія фронту пролягала між ФРН і НДР – всього за кілька миль від місця базування 200 тисяч військ США. Але після розпаду СРСР в 1991 році західні стратеги радісно викинули всі напрацювання і сценарії, сподіваючись на співпрацю з Москвою. Після розширення НАТО в 2004 році за рахунок Східної Європи у альянсу роками не було жодних планів, як захистити від Кремля колишні території СРСР.

«Ми не думали про розширення з такої військової точки зору», - сказав тризірковий генерал США і колишній посол СЩА в НАТО Дуглас Лют.

Читайте такожПентагон назвав головні проблеми з обороною, у разі вторгнення Росії в Європу

Російське вторгнення в Україну і анексія Криму стала переламним моментом. Західним стратегам довелося відроджувати стратегії часів Холодної війни. Але м’язи, які колись могли покласти Росію на лопатки, тепер атрофувалися до такої міри, що ледве здатні скорочуватися. А здатність швидко переміщати потрібну силу по Європі майже зникла.

«Транспортування – це дуже практична проблема. Але це симптом дечого більшого. Ми тепер зіштовхнулися з проблемою 25-річного іміджу об’єднаної, вільної і мирної Європи. Вона тепер не об’єднана, не вільна і не мирна», - сказав Лют.

В деяких випадках у Москви є навіть кращі карти з позначеними дорогами, мостами і слабкими місцями на нових територіях НАТО, які колись були СРСР. І в той час, коли російські війська не мають жодних проблем з пересуванням на своїй території, заплутані правила в Європі створюють серйозні перешкоди для західних військових.

Приміром, Німеччина дозволяє вантажівкам з танками і важкою бронетехнікою рухатися по автотрасам у будні дні лише вночі. Швеція, яка не член НАТО, але тісно співпрацює з альянсом, вимагає подачі заявки за три тижні до перетину військ і обладнання союзників шведського кордону. Ширококолійна система залізниці в Балтії означає, що західну зброю, яка прямує на східний фронт, потрібно перевантажити на інші потяги на польсько-литовському кордоні. Це на кілька днів може затримати оборонні сили альянсу.

«Якщо ви не можете дістатися до фронту за 45 днів, ви спізнилися на битву», - сказав двозірковий генерал армії США Стівен Шапіро, який відповідальний за зміни в пересуванні американських військ в Європі.