Росія зможе атакувати Балтію через 3-4 роки - Ходжес

Наразі Росія не має достатньо сил, аби атакувати країни Балтії, однак вони в неї з’являться за 3-4 роки.

Про це сказав командувач сил США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю виданню Stars&Stripes, передає Українська правда.

"Це не Червона Армія з 80-х років минулого століття. Росія не може напасти на країни Балтії, тому що її сили залучені в Україні", - зазначив він.

"Я думаю, можливо за три-чотири роки вони будуть здатні до цього (атакувати країни Балтії. – Ред.) Але вони не можуть зробити цього зараз, тому з цього приводу я спокійний", - сказав Ходжес.

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"Звісно, страх і невпевненість жителів країн Балтії можна зрозуміти – вони живуть в цьому регіоні і мають відмінні від мене, жителя Флориди, точки зору", - сказав командувач.

За його словами, відповідаючи на запити країн Балтії, США надіслали туди своїх військових для навчань, таким чином нарощуючи присутність сил НАТО у регіоні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ розпочала військові навчання в Балтійському морі.