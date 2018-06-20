У США біля супермаркету чоловік протаранив авто, застрелив двох жінок і покінчив з собою

05:27, 20 червня 2018
Світ
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Конфлікт виник на побутовому ґрунті / WSFA 12 News

19 червня в місті Таллессі в американському штаті Алабама чоловік розстріляв з вогнепальної зброї двох жінок, після чого звів рахунки з життям прямо на місці злочину.

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Як передає ZN.ua, перед тим, як скоїти вбивство, злочинець на авто протаранив іншу автівку. Уточнюється, що інцидент стався поряд з універмагом мережі Walmart.

Причиною розстрілу попередньо назвали побутовий конфлікт. У поліції заявили, що інцидент жодним чином не пов'язаний із тероризмом.

Як повідомляв УНІАН, раніше на фестивалі у США сталася стрілянина, 20 осіб були поранені.

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Теги: #стрілянина у США