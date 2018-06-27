Опублікований перший кадр із нового фільму Тарантіно з Піттом і Ді Капріо

19:22, 27 червня 2018
Світ
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Квентін Тарантіно / REUTERS

На фотографії Ді Капріо і Пітт стоять в образах своїх героїв — старіючої зірки вестернів і його дублера. Зараз вони знімаються в картині «Одного разу в Голлівуді», яка стане дев'ятою і передостанньою в кінокар'єрі Тарантіно.

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Сюжет стрічки розгортається навколо вбивства акторки Шерон Тейт(Марго Роббі) — дружини режисера Романа Поланскі, з якою жорстоко розправилися на останньому місяці вагітності послідовники культу Чарльза Менсона.

Прем'єра кримінальної драми «Одного разу в Голлівуді» запланована на серпень 2019 року.

Раніше в одному з присвячених кіноіндустрії пабліків в твіттері з'явилися перші кадри зі знімального майданчика картини.

First look. #OnceUponATimeInHollywood

Допис, поширений Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

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Теги: #Бред Пітт#Ді Капріо#фільм Тарантіно