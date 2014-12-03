Американська компанія подасть в суд на телеканал "Росія-1"

28 листопада в програмі "Спеціальний кореспондент" на телеканалі "Россия 1" показали сюжет про гей-пропаганду на Заході, пише Радіо Свобода.

У ньому продемонстрували відеозапис із зображеннями оголених чоловіків на стіні в дитячій кімнаті.

Закадровий голос коментує відео: "Ерозія моралі, породжена за океаном, розмивання інституту шлюбу - Європа покірно бере приклад у США. Невже так має виглядати дитяча кімната?".

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Запис, що потрапив в ефір "России 1", - пародія на ролик, який використовувався в рекламній кампанії Fathead. В оригінальному відео на стіні дитячої був зображений монстр-трак - автомобіль з величезними колесами, призначений для гонок по бездоріжжю.

Сюжет в "Спеціальному кореспонденті":

Оригінальне відео:

У компанії вважають, що включення в рекламний продукт іншого зображення - замість оригінального - було навмисним, щоб акцентувати "аморальність" західних цінностей, особливо в галузі виховання дітей.