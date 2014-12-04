Каспаров: Путін «помре» в Кремлі. Іншої дороги йому немає

«З історичного досвіду можна спрогнозувати, що це може початися із масових заворушень, перевороту», – сказав Каспаров.

«Зазвичай диктатури гинуть раптово. Ясно, що Путіну з Кремля дороги немає. Із впевненістю можна зробити один прогноз – Путін «помре» в Кремлі. Іншої дороги йому немає. Загальне погіршення ситуації, тотальна ізоляція Росії може обірвати правління Путіна у найнесподіваніший спосіб», – додав опозиціонер, повідомляє Радіо Свобода.

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За його словами, сьогодні повномасштабне вторгнення Росії в Україну навряд чи можливе. «Мені здається, що Путін заради власного виживання змушений буде рухатися шляхом колишнього радянського периметру. Я думаю, що станом на сьогодні повномасштабне вторгнення в Україну навряд чи можливе, адже це занадто висока ціна. Афганський синдром із домовинами, які йшли звідти, ще зберігається в пам’яті», – сказав Каспаров.

На його думку, набагато вірогіднішими будуть дії Росії у інших напрямках, наприклад, на Закавказзі.

«Є маса причин для Путіна почати агресивні дій в районі Азербайджану і Грузії. Це сухопутний коридор у Вірменію, до російської військової бази. Очевидно, що там ніяких реальних втрат не буде, а це означатиме лише розширення периметру впливу», – каже Каспаров.

Окрім того, за його словами, є небезпека нагнітання ситуації в Естонії й Латвії. Пряме воєнне вторгнення хоча і неможливе, адже це країни НАТО, проте там є великі російські етнічні анклави, додав Каспаров.

«Путіну необхідний конфлікт і руйнування системи міжнародних зв’язків і безпеки. Для нього це єдиний спосіб виживання. Певного прориву все-таки слід чекати, але я не думаю, що Україна буде пріоритетним напрямом», – зазначив Каспаров.

За його словами, сьогоднішня Росія – це «персоналістська диктатура однієї особи з яскраво вираженими рисами фашистської ідеології». Ніяка опозиція в країні існувати не може, наголосив Каспаров. Говорити тут мають право лише ті, кому влада дозволяє це робити.

У 2005 році Каспаров створив «Об’єднаний громадянський фронт», брав участь у спробах об’єднати опозицію Росії. У червні 2013 року він виїхав за кордон, заявивши, що найближчим часом не планує повертатися до Росії у зв’язку з тим, що його викликали до Слідчого комітету. Як написав опозиціонер у Facebook, слідство мало намір висунути йому якесь звинувачення з метою обмежити свободу пересування.