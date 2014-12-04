Каспаров передбачає нові конфлікти Путіна на пострадянському просторі

Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив 13-й чемпіон світу з шахів, один із найбільш послідовних супротивників путінського режиму Гарі Каспаров, який вперше після перемоги Революції гідності приїхав до України.

«Що стосується повномасштабної війни (проти України – УНІАН), мені здається, що Путін вимушений буде, знову, виходячи з логіки виживання, почати рухатися по колишньому радянському периметру. Але мені здається, що (втім це суто інтуїтивна оцінка) на сьогоднішній день повномасштабне вторгнення в Україну навряд чи можливе, тому що ціна дуже висока. Все ж таки диктатори - вони виживають саме тому, що вони відчувають, що є ціна якихось дій», - вважає Каспаров.

Разом з тим, на його думку, «на даний момент набагато вірогідніші агресивні дії Путіна на інших напрямах».

Читайте такожНавальний та Ходорковський не є альтернативою Путіну - Каспаров

«На мій погляд - це Закавказзя. Є маса «причин» для Путіна почати агресивні дії в районі Азербайджану і Грузії, в першу чергу, це сухопутний хід до Вірменії – до російської військової бази. І абсолютно очевидно, що там ніяких реальних втрат не буде, і це розширення цього периметра. Плюс – я б не скидав із рахунку небезпеку нагнітання обстановки в Естонії та Латвії. Там все ж таки пряме військове вторгнення неможливе, все ж таки це країни НАТО, але при цьому там існують досить великі етнічні російські анклави, в першу чергу, в Естонії, і тому створення там вогнища напруженості, спроба там спровокувати заворушення, щоб показати, що НАТО не в змозі з цими проблемами справлятися, - це теж реально», - вважає Каспаров.

На його думку, Путіну необхідні конфліктні ситуації та "руйнування систем міжнародних зв'язків у сфері безпеки, що склалися після 45-го року".

«Це для нього єдиний спосіб виживання, потрібна каламутна вода», - сказав Каспаров.