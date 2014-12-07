Медики назвали причину болю в горлі Обами

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters і лікуючого лікаря глави держави Ронні Джексона.

«Симптоми, які спостерігаються у президента, говорять про запалення м'яких тканин, характерного при кислотному рефлюксі», - зазначив Джексон, уточнивши, що Обама відчував біль у горлі протягом останніх двох тижнів. За його словами, главі держави буде призначено відповідне лікування.

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6 грудня Обама за рекомендацією лікаря відправився на обстеження в медичний центр збройних сил США імені Уолтера Ріда. В клініці його горло в присутності Джексона оглянув отоларинголог, після чого главі держави зробили комп'ютерну томографію. Обстеження, як зазначає CNN, зайняло 28 хвилин.