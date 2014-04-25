Меркель звинуватила Росію в невиконанні женевських домовленостей

Про це Меркель заявила у Берліні на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, повідомляє Радіо Свобода.

«Я говорила з президентом Росії Путіним сьогодні вранці і знову чітко заявила, що, з одного боку, Україна зробила цілий ряд кроків для реалізації Женевської угоди, але, з іншого боку, я не бачу російської підтримки цієї угоди, яка вплинула б на сепаратистів в Україні», – сказала канцлер Німеччини.

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