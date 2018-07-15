"Звільнити всіх політв'язнів": учасники Pussy Riot під час фіналу ЧС-2018 вибігли на поле (фоторепортаж)

Своєю акцією активісти вимагають звільнити всіх політичних в'язнів, не садити за лайки, припинити незаконні арешти на мітингах, допустити політичну конкуренцію в країні, не фабрикувати кримінальні справи і не тримати людей "просто так в СІЗО".

Під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу четверо учасників групи Pussy Riot вибігли на стадіон з перформансом «Міліціонер вступає в Гру».

Про це повідомляється на сторінці у групі а Facebook.

Читайте такожЕкс-в'язень нацистських концтаборів звернувся до Сенцова: не робі дарунок катам – тримайся!

Свою акцію Pussy Riot приурочує до 11-річчя смерті російського поета Дмитра Пирогова, який «створив у російській культурі образ Міліціонера, носія небесної державності».

«Небесний міліціонер, за Приговом, перемовляється рацією з самим Богом. Земний же міліціонер фабрикує кримінальні справи. Поки небесний міліціонер ніжно стежить за вболівальниками на Чемпіонаті Світу, земний міліціонер готується розганяти мітинги. Небесний міліціонер лагідно торкається квітки в полі і радіє перемогам збірної Росії, а земний міліціонер байдужий до голодування Олега Сенцова. Небесний міліціонер – височіє як приклад державності, земний міліціонер – робить всім боляче. Небесний міліціонер захищає сон немовляти, земний же міліціонер переслідує політичних в'язнів, садить за репости і лайки. Небесний міліціонер і є організатор прекрасного карнавалу Чемпіонату Світу, земний міліціонер боїться свята. Небесний міліціонер дбайливо стежить за дотриманням правил гри, земний міліціонер вступає в гру, не рахуючись з правилами», – пояснює група в повідомленні.

Відзначається, що чемпіонат світу з футболу нагадав про «можливості небесного міліціонера у прекрасній Росії майбутнього, але кожен день вступає в гру без правил земний міліціонер і руйнує наш світ».

Своєю акцією активісти вимагають звільнити всіх політичних в'язнів, не садити за лайки, припинити незаконні арешти на мітингах, допустити політичну конкуренцію в країні, не фабрикувати кримінальні справи і не тримати людей «просто так в СІЗО», «перетворити земного міліціонера в небесного міліціонера».

Судячи з опублікованих агентством Reuters фотографій, в акції брали участь три дівчини і один чоловік.