У США показали список доказів проти Манафорта: записки для Януковича і куплені на українські гроші речі

Слідчі кажуть, що це ще не все і вони можуть надати суду більше доказів, якщо буде треба.

Спеціальний представник Департаменту юстиції Роберт Мюллер оприлюднив список з 500 доказів у справі проти Пола Манафорта, який був головою виборчого штабу Дональда Трампа, а перед тим – радником українського президента-втікача Віктора Януковича. Ці докази прокурори збираються представити присяжним у справі проти американського політтехнолога, пише Politico.

Щоб довести, що Манафорт винен у банківському і податковому шахрайстві, головний слідчий у справі про втручання Росії у американські вибори збирається показати суду Північної Вірджинії фотографії доріжки для гольфу у його квартирі на Лонг-Айленді, квиток про бронювання персонального місця на всі ігри New York Yankees у сезоні, а також цілу купу матеріалів, пов’язаних з лобістською роботою Манафорта на проросійського українського президента.

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Серед документів, які прокурори Мюллера покажуть суду – низка записок Манафорта для Януковича, а також переписка з його партнером і давнім консультантом демократів Тедом Девайном за 2010 рік, коли в Україні проходили президентські вибори, на яких балотувався Янукович.

Мюллер також збирається показати суду десятки документів, пов’язаних з Ріком Гейтсом, який був заступником голови виборчого штабу Трампа і погодився співпрацювати зі слідством проти Манафорта. Серед них також листування Гейтса з Манафортом і Девайном про лобізм, пов’язаний з Україною, копії паспортів за 2009, 2011 і 2013 роки.

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Видання The Hill додає, що серед доказів Мюллера також фото і документи про дорогі покупки, які, на думку прокурорів, були зроблені Манафортом за гроші, які він отримав від Януковича і намагався приховати від влади США.

Присяжних для суду над екс-головою виборчого штабу Трампа почнуть відбирати в наступну середу. Коли ж почнеться сам розгляд справи, поки не відомо. Оскільки клопотання захисту про відтермінування початку слухань лишається без рішення.