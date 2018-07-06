Манафорта тримають в одиночній камері 23 години на добу для його безпеки - адвокат

Пола Манафорта тримають в одиночній камері у в’язниці в штаті Вірджинія, щоб гарантувати його безпеку.

Пола Манафорта тримають в одиночній тюремній камері 23 години на добу, щоб гарантувати його безпеку.

Про це розповів його адвокат Кевін Даунінг, передає УП з посиланням на "New York magazine".

"Пола Манафорта тримають в одиночній камері у в’язниці в штаті Вірджинія, щоб гарантувати його безпеку. Він замкнений у своїй камері принаймні 23 години на добу (за винятком візитів його адвокатів)", - написав захисник у судових документах, поданих на цьому тижні.

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У поданні Даунінг зазначає, що Манафорт не може адекватно підготуватися до двох майбутніх судів, поки буде ув’язнений в одиночній камері.

Крім того, адвокати Манафорта заявляють, що звинувачення у його тиску на свідків "не настільки погані", бо вони не включали загроз фізичного насильства. Через це вони просять звільнити Манафорта з тюрми.

Водночас прокурори від сторони спецпрокурора ФБР Роберта Мюллера зазначають, що спроба Манафорта вплинути на свідків є "не меншою шкодою для системи правосуддя, коли вона здійснюється за допомогою прихованого корумпованого переконання, ніж через відкрите насильство".

За їхніми словами, Манафорт не заслуговує спеціального поводження, бо обмеження, з якими він стикається, "є загальними для обвинувачених, які ув'язнені до судового засідання".

Нагадаємо, на початку червня спецпрокурор Роберт Мюллер, який розслідує можливе втручання РФ в американські вибори, висунув нові обвинувачення проти Пола Манафорта та його близького підлеглого Костянтина Килимника.