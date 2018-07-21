Ізраїль і палестинські бойовики домовилися про перемир'я в секторі Газа

В результаті перестрілок загинули чотири палестинця, ще щонайменше 120 людей отримали поранення.

Палестинські угруповання в секторі Газа підтвердили єгипетським посередникам, що досягли угоди з Ізраїлем про припинення вогню.

Про це повідомляє Jerusalem Post із посиланням на Al-Jazeera.

Перемир'я послідувало після загостренням конфлікту, що стався у п'ятницю, 20 липня. Армія оборони Ізраїлю випустили десятки ракет по позиціях ХАМАС у секторі Газа.

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У відповідь по ізраїльській території було випущено три ракети, дві з яких вдалося перехопити, а третя, імовірно, розірвалася в пустельній місцевості, не заподіявши жодної шкоди.

В результаті перестрілок загинули чотири палестинця, ще щонайменше 120 людей отримали поранення.

Також був убитий один солдат армії оборони Ізраїлю.

Раніше УНІАН повідомляв, що на кордоні Ізраїлю і сектора Газа у п'ятницю, 20 липня, стався новий спалах насильства. Після того, як палестинські бойовики обстріляли ізраїльських військових, армія Ізраїлю провела масштабну атаку за участю авіації, артилерії і танків.