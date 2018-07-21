Ізраїль обстріляв позиції ХАМАС у секторі Газа

Армія Ізраїлю завдала авіаударів по низці військових об'єктів радикального ісламістського руху ХАМАС.

На кордоні Ізраїлю і сектору Газа у п'ятницю, 20 липня, стався новий спалах насильства.

Після того, як палестинські бойовики обстріляли ізраїльських військових, армія Ізраїлю провела "великомасштабну атаку" за участю авіації, артилерії й танків, пише dw.com.

Ударам піддалися військові об'єкти радикального ісламістського руху ХАМАС. У підсумку було вбито не менше чотирьох палестинців, із яких три були членами ХАМАС.

Бойові дії, в ході яких загинув також один ізраїльський військовослужбовець, і "ворожа діяльність ХАМАС протягом останніх місяців" демонструють, що ісламістський рух має намір домогтися ескалації конфлікту, заявила ізраїльська армія.

"ХАМАС вирішив загострити ситуацію і понесе відповідальність за свої дії. Армія знаходиться в підвищеної готовності", - йдеться в повідомленні ізраїльської армії, передає BBC.

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"Усім у секторі Газу необхідно зробити крок назад. Не наступного тижня. Не завтра. Зараз же!" - написав в "Твіттері" спеціальний координатор ООН по Близькому Сходу Микола Младенов.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в цей же день провів у Тель-Авіві екстрену нараду з армійським командуванням. На думку міністра оборони країни Авігдора Лібермана, ХАМАС підштовхує Ізраїль до "масштабної й болючої військової операції".

Нагадаємо, у червні винищувачі збройних сил Ізраїлю атакували три військових об'єкта сектора Газа після запуску з її території повітряних куль і зміїв з вибуховими речовинами.