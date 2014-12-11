КНДР таємно взяла курс на економічні реформи - ЗМІ

Про це пише Наталя Мечетна у статті "Голодні ігри", опублікованій в журналі Новое время.

Постанови північнокорейського лідера Кім Чен Ина, відомі як міри 28 червня 2012 року та заходи 30 травня 2014 року, покликані значно полегшити життя громадян.

І хоча влада Північної Кореї утримується від публічного визнання внутрішніх економічних перетворень, аналітики, дипломати і перебіжчики стверджують, що в цій країні останнім часом запускають не тільки супутники, але і реформи.

Читайте такожПівнічна Корея погрожує новим ядерним випробуванням

Так, тепер місцевим колгоспам дозволено дробитися - тобто створювати малі виробничі ланки чисельністю близько п'яти осіб. Тобто таким осередком може стати звичайна сім'я, яка буде працювати на певній ділянці поля. Також цьому виробничому ланці тепер дозволено залишати собі 30 % зібраного врожаю з можливістю продавати його на ринку. Про подібні вольності раніше годі було мріяти.

Більш того, якщо раніше, щоб прогодуватися, північні корейці самовільно обробляли схили гір, то тепер держава буде виділяти їм значні наділи землі площею до 3,3 тис. кв. м на одну ланку. Раніше розмір ділянки, яка виділяється селянам, був приблизно в 30 разів менше.

Повну версію статті читайте в новому випуску журналу "Новое время"