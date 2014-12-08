У КНДР пройшли навчання ВПС і ППО
08:09, 08 грудня 2014Світ
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Лідер КНДР Кім Чен Ин керував навчаннями льотного складу частини ВПС і ППО Корейської народної армії (КНА).
REUTERS
Про це повідомляє ТАСС з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.
Верховний головнокомандувач наголосив на важливості підвищення професійної майстерності льотчиків-винищувачів, яким "належить захищати країну в повітряних боях, коли вибухне війна". Також Кім Чен Ин ознайомився з планом бойової і політичної підготовки цієї частини, яка була удостоєна почесного звання "Сьомий полк О Чжун Хиба", який був героєм антияпонській партизанської війни.
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Лідер КНДР дав вказівку звернути особливу увагу на відпрацювання зльоту і посадки бойових машин, у тому числі на незнайомих для льотчиків аеродромах при поганих погодних умовах.
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