У КНДР пройшли навчання ВПС і ППО

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на північнокорейське агентство ЦТАК.

Верховний головнокомандувач наголосив на важливості підвищення професійної майстерності льотчиків-винищувачів, яким "належить захищати країну в повітряних боях, коли вибухне війна". Також Кім Чен Ин ознайомився з планом бойової і політичної підготовки цієї частини, яка була удостоєна почесного звання "Сьомий полк О Чжун Хиба", який був героєм антияпонській партизанської війни.

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Лідер КНДР дав вказівку звернути особливу увагу на відпрацювання зльоту і посадки бойових машин, у тому числі на незнайомих для льотчиків аеродромах при поганих погодних умовах.